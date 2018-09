A teatro Riondino e Bulgakov

ROMA, 5 SET - Michele Riondino diretto da Andrea Baracco ne 'Il maestro e Margherita' di Michail Bulgakov a Solomeo (PG) e Valter Malosti con 'Shakespeare / Poemetti' ai Palchi Reali di Torino; Milena Vukotic e Maximilian Nisi in 'Un autunno di fuoco' di Eric Coble ed Edoardo Leo mattatore di 'Ti racconto una storia', tutti all'VIII Festival Nazionale del Teatro di Casamarciano (NA); 'Interrogatorio a Maria' di Giovanni Testori a Cepino (BG) per il Festival deSidera e Roberto Herlitzka nell'omaggio ad Antonio Tabucchi 'Donna di Porto Pim' ai Solisti del teatro di Roma; 'Noetic' e 'Icon' di Sidi Larbi Cherkaoui ad aprire Torinodanza Festival 2018 e il 'Gala' di Jerome Bel ancora nella capitale: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.