Al via le Maschere Teatro Italiano 2018

ROMA, 5 SET - Istrionico, esilarante nei suoi pezzi storici, ma anche graffiante, polemico, romanissimo e poi shakespeariano. Ci sarà anche Gigi Proietti, quest'anno Premio del presidente, a Le Maschere del teatro italiano 2018, l'Oscar del palcoscenico, che torna il 7/9 al Mercadante di Napoli condotto da Tullio Solenghi e su Rai1 in diretta differita in seconda serata. Ideate nel 2003 dal regista Luca De Fusco e dal critico teatrale Maurizio Giammusso, promosso dal Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale con patrocinio Agis, Le maschere del Teatro Italiano ogni anno premiano il meglio della stagione appena conclusa, con 13 terne selezionate da una giuria di esperti e poi votate da 800 artisti e addetti ai lavori. Quest'anno in lizza per il Miglior spettacolo sono il Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone, La cucina di Valerio Binasco e Girotondo Kabarett di Walter Le Moli. In gara, tra i molti, anche Eros Pagni, Pierfrancesco Favino, Lorenzo Lavia, Gaia Aprea, Lello Arena.