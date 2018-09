Fioroni e Anastasio in mostra a Mantova

(dell'inviata Mauretta Capuano) MANTOVA, 5 SET - Un'installazione di lettere dell''Alfabeto' di Giosetta Fioroni e i vasi di ceramica di 'Generazioni' di Andrea Anastasio dialogano a distanza nelle mostre alla Galleria Corraini che si aprono il 5 settembre a Mantova, in occasione di Festivaletteratura. Particelle elementari di scrittura realizzate con pittura materica, le lettere dell'alfabeto della Fioroni sono affiancate a una selezione di abecedari e alfabetieri presenti nel mondo editoriale. Mentre i vasi in ceramica di Andrea Anastasio evocano il divenire delle generazioni, dei cambiamenti, delle rivoluzioni e delle regressioni. Il designer italiano, che annovera Bruno Munari e Ettore Sottsass tra gli incontri cruciali per la sua formazione, dedica questa serie di opere realizzate nella storica bottega Gatti alla relazione dell'uomo con la materia ceramica.