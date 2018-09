Parte X Factor, niente live per Argento

MILANO, 5 SET - La dodicesima edizione di X Factor prende il via con le puntate registrate ed Asia Argento ci sarà, non però per i live. Assieme a Mara Maionchi, vincitrice della scorsa edizione, Manuel Agnelli e Fedez, l'attrice al centro delle polemiche dopo le accuse di molestie a lei rivolte da Jimmy Bennett, sarà regolarmente sul piccolo schermo di Sky, come giudice, per le fasi di selezione. La Argento non ci sarà però per le puntate dal vivo. "Di comune accordo con Asia Argento - recita un comunicato diffuso questa mattina - Sky Italia e FreemantleMedia Italia hanno deciso di interrompere la collaborazione per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma è che distoglierebbe l'attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica è il talento". Il quarto giudice, che sostituirà l'attrice, sarà però annunciato solo più avanti.