L'amore imperfetto secondo Reygadas

VENEZIA, 5 SET - "L'amore è una cosa imperfetta" dice il protagonista di 'Nuestro Tiempo' di Carlos Reygadas, interpretato dallo stesso regista e dalla sua bellissima moglie (Natalia Lopez). Una sorta di Amarcord che arriva dal Messico, proprio come Roma di Alfonso Cuaron, allusivo o forse vagamente autobiografico, dedicato all'amore in crisi di una coppia 'aperta' che vive in una grande fattoria, con tanto di allevamento di aggressivi tori, immersa nella natura selvaggia. In concorso alla Mostra di Venezia, 'Nuestro Tiempo', nonostante la durata di poco meno di tre ore (173 minuti) e il compiacimento estetico di lunghe sequenze (una è dedicata a un motore di un auto in marcia), non ha visto fughe dalla sala. Anzi, alla fine tanti convinti applausi. Nel film il poeta Juan (Reygadas) e la moglie, Ester (Lopez), sono appunto una coppia aperta, ma felice con tre figli. Quando però il 'liberale' Juan si accorge che la moglie sta vivendo una relazione con Phil, giovane allevatore di cavalli, tutto scoppia.