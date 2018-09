A Religion Today 'Nuove generazioni'

TRENTO, 5 SET - È 'Nuove generazioni' il tema scelto per la 21/a edizione del Religion Today Film Festival, concorso cinematografico trentino dedicato alle religioni, internazionale e itinerante. La nuova direzione artistica è affidata ad Andrea Morghen e tra le sorprese in programma ci sono nuovi ospiti d'eccezione, tra cui Vidur Bharatram, pronipote di Mahatma Gandhi, e il battesimo di un nuovo riconoscimento, il Premio alla carriera, che sarà assegnato a Terence Hill. Il Festival ha scelto per questa anteprima la Mostra del Cinema di Venezia per annunciare che dal 4 all'11 ottobre a Trento porterà 62 film in concorso, tra documentari, cortometraggi e film a soggetto, provenienti da 28 Paesi del mondo, selezionati tra 450 iscrizioni. Esplorano credenze, attese e valori delle giovani generazioni, storie di migrazione e di dialogo interreligioso e lo sguardo femminile nelle religioni. A misurarsi in questo cammino di ricerca in prima fila ci saranno giovani artisti, film-maker, registi, studenti di cinema.