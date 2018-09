Jolie pentita della relazione con Pitt

NEW YORK, 5 SET - Angelina Jolie vorrebbe non aver mai iniziato una relazione con Brad Pitt. Lo scrive Hollywood Life citando una sua fonte. In piena battaglia per il divorzio e la custodia dei figli, il sito di intrattenimento dice anche che Jolie, 43 anni, vorrebbe Brad, 54 anni, fuori dalla sua vita per sempre e persino dimenticare che sia mai esistito. Tuttavia, l'attrice è ben consapevole che a causa dei figli l'ex marito sarà sempre una parte della sua vita ancora per lungo tempo. Ancora Hollywood Life scrive che il divorzio si starebbe rivelando particolarmente stressante per la Jolie, che ha perso molto peso.