Notte Taranta alla Burgerfest di Berlino

BARI, 6 SET - La Notte della Taranta sarà protagonista della Burgerfest di Berlino, la festa dei cittadini voluta dal presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, per ringraziare i volontari che ogni giorno affrontano le sfide sociali in Germania. Lo annuncia una nota in cui si precisa che nel giardino di Schloss Bellevue l'Orchestra Popolare si esibirà sabato 8 settembre, dalle 13.30 alle 17.30. Ad accogliere i musicisti e i ballerini saranno il presidente Steinmeier e la moglie Elke Budenbender. Dopo le Olimpiadi invernali in Corea e il Gran Ballo dell'Osce a Vienna, per l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta quello di Berlino è il terzo appuntamento del tour internazionale 2018, in qualità di ambasciatrice della cultura italiana nel mondo. L'Ambasciata d'Italia a Berlino, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura e con l'Enit promuoveranno le eccellenze italiane lungo Viale Italia, un boulevard tutto tricolore, allestito nella cornice del parco dello Schloss.