Paradiso, all'odio si risponde amore

ROMA, 6 SET - Love, il prossimo disco dei Thegiornalisti, esce il 21 settembre. E Tommaso Paradiso, 35 anni, frontman della band, è stato scelto da Rolling Stone per la copertina di questa settimana. E nell'intervista si parla di musica, ma anche di politica, filosofia e miti: come Vasco, che Paradiso dichiara di non volere incontrare. "È bello così che rimanga solo nel mio immaginario di cose stupende". Del nuovo disco, racconta che ha voluto cambiare tipologia di approccio al testo e alla canzone. "Ho voluto parlare di altri temi, scriverli in maniera diversa. Il disco si chiama Love. Questa parola per me rappresenta la risposta a tutto: all'odio, ai tempi in cui viviamo, la risposta al veleno, a quello che passa sui social network. Prima mi incazzavo. Poi, come reazione l'unica risposta sensata che mi viene da dare è davvero quella dell'amore, alla Bud Spencer & Terence Hill, "Porgi l'altra guancia".