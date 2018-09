Annunciati i 6 finalisti Premio Dessì

CAGLIARI, 7 SET - Maria Pia Ammirati, Giuseppe Marcenaro, Sandra Petrignani, per la narrativa; Alberto Bertoni, Paolo Fabrizio Iacuzzi e Vincenzo Mascolo per la poesia. Sono i sei finalisti del 33/o concorso letterario intitolato allo scrittore sardo Giuseppe Dessì (1909-1977), autore di "Paese d'Ombre". La rosa dei nomi, selezionati dalla giuria presieduta da Anna Dolfi, è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte la sindaca di Villacidro Marta Cabriolu, il presidente della Fondazione Dessì Paolo Lusci e Duilio Caocci in rappresentanza della giuria del Premio di cui fanno parte anche Mario Baudino, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Massimo Onofri, Stefano Salis, Gigliola Sulis e Paolo Lusci. La cerimonia di proclamazione e premiazione dei due vincitori, uno per ciascuna sezione, si terrà il 29 settembre a Villacidro, paese dove Giuseppe Dessì aveva le sue radici, a una cinquantina di chilometri da Cagliari.