Milano Rocks apre con Imagine Dragons

RHO-PERO (MILANO), 7 SET - La pioggia non ferma il Milano Rocks, il nuovo festival che fino a domenica si svolgerà nell'area Expo Experience. Ad aprire la tre giorni sono stati gli Imagine Dragons, nella loro unica tappa italiana. Ad accogliere la band c'erano 60 mila persone (dati degli organizzatori) e Dan Reynolds non li ha delusi. Esce sul palco a torso nudo nonostante la pioggia battente e intonando 'Radioactive' porta la folla nel magico mondo della band. "We love you Italy!" è il primo saluto al quale rispondono gli applausi dei fan. "Benvenuto l'amore, addio politica" e intona 'It's Time'. A introdurre la serata, su quello stesso palco, sono passati i Maneskin, la band romana rivelazione dell'ultimo anno, e tanti adolescenti non negano di essere qui sopratutto per loro. E prima di loro, nel pomeriggio, dopo l'apertura dei cancelli, mentre la gente arriva alla spicciolata, si erano invece esibiti The Vaccines, uno dei più adorati gruppi britannici della nuova generazione.