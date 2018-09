Restaurato balcone degli sposi a Bologna

BOLOGNA, 7 SET - Il celebre balcone degli sposi di Palazzo d'Accursio a Bologna è da oggi, 7 settembre, di nuovo visibile e accessibile alle coppie che dopo il 'sì' vorranno affacciarsi dalla 'Sala Rossa' per una foto ricordo sullo sfondo di piazza Maggiore, come prevede la tradizione. Le operazioni di restauro, di consolidamento e di recupero cromatico volute dal Comune, cominciate a metà luglio, hanno interessato non solo il balcone, ma anche l'ampio finestrone cinquecentesco posto al di sotto e le due aquile in marmo rosso di Verona che lo decorano.