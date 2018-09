Gruber, l'Europa va riparata ma difesa

MANTOVA, 7 SET - "Le prossime elezioni europee, a giugno 2019, saranno sicuramente cruciali. Verranno trasformate dai partiti politici di tutti i paesi dell'Unione in una specie di referendum pro o contro questa Europa, pro o contro l'euro per i paesi che stanno dentro l'euro". Lo ha detto Lilli Gruber, al Festivaletteratura di Mantova con 'Inganno' (Rizzoli), terzo volume sulla storia della sua terra d'origine, il Sudtirolo, dedicato questa volta al terrorismo. "Dobbiamo sempre ricordarci - sottolinea Gruber - che le democrazie per costruirle ci abbiamo messo molto e ci è costato tanta fatica. Per abbatterle ci vuole un minuto. E' però l'unico baluardo che abbiamo per conservare quello che di buono abbiamo imparato, fatto e costruito dopo la seconda guerra mondiale. Dobbiamo proteggerlo, l'Europa non va bene così come è. Di sicuro ci sono tantissime riparazioni da fare, ma da lì a distruggerla sarei molto cauta".