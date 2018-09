Caparezza, credo ancora nella politica

ROMA, 7 SET - Il live del fortunato disco Prisoner 709, uscito giusto un anno fa e ora in cofanetto per la Universal, e la quasi contemporanea ristampa del libro onirico Saghe Mentali (Rizzoli), a dieci anni di distanza dalla prima pubblicazione: Caparezza, prima di scomparire alla vista dei più per "decomprimermi dopo un anno intenso", si concede per una volta il lusso dell'autocelebrazione. "Ristampa e live: dite che non avevo voglia di fare niente di nuovo? - ride il cantante pugliese - Volevo fissare questo momento, mai vissuto prima in tanti anni: un disco certificato oro dopo una sola settimana, un tour sold out nei palasport e un libro che ancora la gente mi chiedeva". Un successo quasi inaspettato quello di Prisoner 709, che guardava più a se stesso che non alla società che lo circonda. "Ho sempre affrontato i temi sociali, stavolta avevo bisogno di spogliarmi di quegli abiti e di indossarne di diversi. La politica? Ci ho sempre creduto e ci credo ancora, ma in giro vedo poche persone che fanno il politico".