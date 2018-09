Roiter, retrospettiva a Palazzo Ducale

GENOVA, 7 SET - Palazzo Ducale di Genova si prepara a aprire l'8 settembre una delle più interessanti mostre del calendario 2018-2019. Inaugura infatti 'Fulvio Roiter - fotografie 1948-2017', la retrospettiva dedicata a uno dei più grandi fotografi italiani. La mostra, che comprende 150 foto per la maggior parte vintage divise in 9 sezioni, prevede non solo i grandi scatti in bianco-nero che hanno fatto di Roiter il miglior esegeta della purezza dell'immagine ma anche quelle immagini a colori che costituiscono, una dopo l'altra, eccezionali coup de theatre, istanti che diventano perenni e che regalano emozioni diverse e inaspettate. Le sezioni della mostra sono espressioni di uno specifico periodo della vita e dello stile di Roiter di modo che il percorso espositivo scandisce le tappe di una vita dedicata alla fotografia. La mostra, promossa da Palazzo Ducale Fondazione per la cultura, è prodotta da Civita Mostre in collaborazione con Tre Oci. Resterà aperta nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale fino al 24 febbraio.