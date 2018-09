Riapre nuovo Paradiso Signore, è daily

ROMA, 7 SET - Stanno per riaprire le porte del grande magazzino 'Il paradiso delle signore'. E sarà tutto nuovo. Il racconto inizia nel settembre '59 e i telespettatori seguiranno le vicende fino alla primavera del '60. Ben 180 puntate in versione daily su Rai1 dal 10 settembre alle 15.30, dal lunedì al venerdì (le riprese proseguono negli studios a Roma), per un viaggio al femminile, con tante storie. Una coproduzione Rai Fiction-Aurora Tv prodotta da Giannandrea Pecorelli. Dei vecchi protagonisti ritroveremo solo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Andreina Mandelli (Alice Torriani). La storia riparte tre anni dopo la morte di Pietro Mori (Giuseppe Zeno), amico di Vittorio e proprietario dei grandi magazzini. Vittorio sta per riaprire il Paradiso grazie ai capitali dei Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), senza sapere di essersi alleato con il suo peggior nemico. Nella vita di Vittorio entra Marta (Gloria Radulescu), figlia ribelle dei Guarnieri e il loro amore sarà osteggiato dal papà e Adelaide (Vanessa Gravina).