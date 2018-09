"Leoncino d'Oro" a Opera senza autore

VENEZIA, 7 SET - Il Premio Leoncino d'Oro Agiscuola 2018 assegnato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia va al film tedesco 'Opera senza autore' ('Werk ohne Autor') di Florian Henckel von Donnersmarck. Il riconoscimento è assegnato da una giuria di giovani studenti e studentesse rappresentanti di tutte le regioni d'Italia, accomunati dalla grande passione per il cinema. I giovani giurati del "Leoncino d'oro" - in seguito ad un accordo siglato con il Comitato Italiano per l'Unicef - assegnano inoltre la Segnalazione Cinema For Unicef, che quest'anno va a "What You Gonna Do When The World's On Fire?" di Roberto Minervini.