La Visitazione di Pontormo alla Morgan

NEW YORK, 7 SET - Uno dei più importanti dipinti del manierismo italiano, la Visitazione di Jacopo Pontormo della Pieve dei Santi Michele e Francesco a Carmignano, è arrivato negli Usa. Organizzata in collaborazione con gli Uffizi e il J.Paul Getty Museum in Los Angeles, la mostra "Pontormo: Miraculous Encounters" ha aperto il 7 settembre alla Morgan Library di New York ponendo fino al 6 gennaio la pala d'altare nel contesto di altre opere di Maestro Jacopo, dell'iconografia della Visitazione, le sue origini, l'interpretazione e il mecenatismo. Alta più di due metri, la Pala ritrae l'"incontro miracoloso" tra Maria e Elisabetta, ambientando la scena biblica nelle strade della città dove Maria era andata a trovare la cugina. Il pittore si concentrò sull'abbraccio delle due donne affiancate dalle rispettive ancelle. Sullo sfondo, attività quotidiane di vita cittadina, due commercianti che chiacchierano, una donna che stende i panni dalla finestra di un palazzo, un asinello che fa capolino da dietro un angolo.