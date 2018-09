Bonisoli, piano assunzioni in manovra

MANTOVA, 7 SET - "All'interno della finanziaria, davanti a tutto, abbiamo messo un piano di assunzioni straordinario che includerà qualcosa come qualche migliaio di assunzioni nei prossimi due o tre anni". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, a Mantova per inaugurare la mostra per i 150 anni dell'Archivio di Stato e portare un saluto al Festivaletteratura. "E deve esserci un nuovo concorso - ha precisato - chi entra nello Stato deve farlo per concorso, è una questione di meritocrazia e di credibilità".