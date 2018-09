Morto per overdose il rapper Mac Miller

WASHINGTON, 7 SET - Il rapper Mac Miller è stato trovato morto nella sua camera da letto, nella casa dell'artista nella San Fernando Valley, in California. Lo ha reso noto il sito Tmz. Secondo le prime indiscrezioni il cantante sarebbe rimasto ucciso da un'overdose. Ad avvertire la polizia un amico. Miller, 26 anni, ex fidanzato di Ariana Grande, da tempo combatteva con problemi legati al consumo di stupefacenti. Ultimamente era stato più volte arrestato per guida sotto l'effetto di droghe e per essere scappato dopo un incidente.