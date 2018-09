A Bologna la mostra 'Lodi per ogni ora'

BOLOGNA, 8 SET - Il Museo Civico Medievale di Bologna propone, in occasione della 10/a edizione del Festival francescano, l'esposizione 'Lodi per ogni ora. I corali francescani provenienti dalla Basilica di San Francesco'. La mostra, in programma dal 16 settembre (inaugurazione il 15, ore 17.30) al 17 marzo, presenta una nutrita selezione dei vari cicli liturgici, realizzati tra il XIII e il XV secolo per la basilica bolognese di San Francesco, che attualmente fanno parte della ricca collezione di codici miniati del Museo Civico Medievale di Bologna. Tra questi la serie di preziosi graduali francescani riccamente miniati dal cosiddetto Maestro della Bibbia di Gerona, protagonista assoluto della decorazione libraria bolognese della fine del Duecento. Prossimi a questa anche la serie poco più tarda degli antifonari, anch'essi ampiamente decorati, ispirandosi in parte alle più antiche esperienze del Giotto assisiate, evidentemente filtrate in città attraverso lo stesso ordine dei frati minori.