Opera Roma, al via tournée in Giappone

ROMA, 8 SET - Domenica 9 settembre alle 15.00 ora locale (le 9.00 in Italia) va in scena a Tokyo, al Teatro Bunka Kaikan, La traviata di Giuseppe Verdi. Si apre così la tournée con cui il Teatro dell'Opera di Roma presenterà due sue recenti produzioni che, fin dal loro primo allestimento, hanno riscosso grande successo. Dopo La traviata sarà la volta, domenica 16 settembre alla Kanagawa Kenmin Hall di Yokohama, di Manon Lescaut di Giacomo Puccini. La tournée coinvolge circa 300 persone per le due produzioni. "Porteremo l'arte, la cultura, la musica e la bellezza dell'Italia in Giappone: La traviata con la regia di Sofia Coppola e i costumi di Valentino e la Manon Lescaut tenuta a battesimo dal maestro Riccardo Muti con la regia di Chiara Muti - spiega il sovrintendente Carlo Fuortes -. Abbiamo scelto due tra i titoli più rappresentativi dell'eccellenza del nostro teatro per un pubblico, come quello giapponese, profondo conoscitore dell'opera italiana e grande amante della nostra cultura".