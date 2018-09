Genovese, spiace assenza premi italiani

VENEZIA, 8 SET - "I film italiani erano meravigliosi. C'erano 7 premi, 14 film sono rimasti fuori. Ovviamente c'è dispiacere per l'assenza dai premi degli italiani, io vorrei che i nostri film vincessero il Leone, la Palma, l'Oscar, tutto. Quest'anno questa giuria ha giudicato migliori altri film". Lo ha detto Paolo Genovese, giurato italiano per il Concorso di Venezia 75. "Questo non vuol dire - ha aggiunto - che non siano piaciuti i film italiani e che non siano andati a un passo da prendere un premio, ma la decisione è stata di non rivelare assolutamente i retroscena". Non vuole dire qual è il film italiano, al quale ha accennato il presidente della giuria, Del Toro, che è andato più vicino ai premi? "No", ha risposto Genovese. "Ma posso dire che tutti i film sono stati considerati solo per il loro valore cinematografico. Nessuno penso vorrebbe vincere un premio in quanto regista donna o nel caso degli italiani perché c'è un connazionale in giuria".