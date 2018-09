Ecco Elite, con star Casa di carta

ROMA, 9 SET - Lo scontro tra chi possiede tutto e chi non ha nulla da perdere crea una tempesta perfetta. Un racconto di crescita personale, relazioni, lotte tra classi sociali diverse, amore, incontri occasionali, party ad alto tasso alcolico e stupefacenti. Elite è la nuova serie in 8 episodi che Netflix proporrà dal 5/10, con alcune star del cult La casa di carta. Nel teen drama ritroveremo due dei rapinatori che hanno fatto irruzione nella Zecca dello Stato: Jaime Lorente e Miguel Herran, rispettivamente Denver e Rio, nonché Maria Pedrazao, che ha invece vestito i panni dell'ostaggio Alison Parker. Seconda serie originale Netflix spagnola, diretta da Ramón Salazar e Dani de la Orden, Elite ci porta tra i corridoi di Las Encinas, la scuola più prestigiosa di Spagna dove studia la maggior parte dei figli dell'élite iberica. In seguito al crollo di una scuola pubblica della zona, a Las Encinas arrivano tre ragazzi figli di operai. Lo scontro tra le due distinte classi sociali sfocia ben presto in tragedia.