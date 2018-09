Longchamp debutta a New York

NEW YORK, 9 SET - Longchamp debutta alla New York Fashion Week con una sfilata all'insegna del simbolismo, a cominciare dalla location. Per il suo 70/o anniversario, il marchio francese ha scelto il World Trade Center strizzando l'occhio alla Statua della Libertà. Il brand ha mandato in passerella una collezione primavera/estate 2019 inneggiando appunto alla libertà oltre che alla femminilità. Motivo ricorrente le frange, simbolo di energia. Longchamp ha scelto New York anche per un altro debutto, quello del direttore creativo Sophie Delafontaine, con il marchio nel suo Dna, essendo cresciuta a boulevard Poissonnière a Parigi dove, nel 1948, suo nonno fondò l'azienda. In prima fila alla sfilata Kendall Jenner, volto Longchamp per la campagna d'autunno. Nel video del 70/o anniversario, girato per le splendide strade di Parigi, Kendall fluttua, alla ricerca di qualcosa, tra gli edifici della capitale francese e in alternanza alla sua corsa compaiono 'frame' di un cavallo al galoppo. Nel parterre anche Kate Moss.