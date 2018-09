Incassi Usa, domina l'horror The Nun

ROMA, 9 SET - 'The Nun', l'horror di Corin Hardy in cui torna la suora demoniaca di 'The Conjuring' e che arriverà nelle sale italiane il 20 settembre con Warner, debutta in vetta alla classifica degli incassi nord americani del week end, con 53,5 milioni di dollari. Il film scalza 'Crazy and Rich', la commedia romantica tutta asiatica di Jon M. Chu, che questa settimana è seconda con un incasso di 13,6 milioni di dollari (oltre 136 milioni in totale). In terza posizione un'altra new entry, Peppermint, l'actiom movie di Pierre Morel con Jennifer Garner (atteso in Italia a novembre), che sfiora i 13,3 milioni di dollari. Escono dal podio e scivolano al quarto e quinto posto l'horror Shark il primo squalo (The Meg), con 6 milioni di dollari (e un totale di 131,5 milioni), e il thriller Searching con John Cho (4,5 milioni di dollari, 14,3 in totale). Sesto Mission Impossible: Fallout, ultimo episodio del franchise con Tom Cruise, fermo a 3,8 milioni di dollari nel fine settimana (212 complessivi).