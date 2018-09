Menasse, nazionalisti a Strasburgo

MANTOVA, 9 SET - Convinto europeista, il viennese Robert Menasse è l'autore del primo romanzo su Bruxelles, 'La capitale' (Sellerio), in cui mostra tutte le contraddizioni dell'Unione Europea, il peso dei nazionalismi e la distanza siderale tra la Commissione e il Consiglio europeo. "Il Parlamento europeo è davvero una realtà unica nella storia parlamentare, innanzitutto perché è formato per un terzo da deputati che vengono eletti per distruggere il Parlamento stesso. E' un'enorme contraddizione: quella tra lo sviluppo post nazionale e il ritorno dei nazionalismi, il rinazionalismo. E sarà interessante vedere che partita si giocherà tra questi rapporti di forza alle elezioni europee 2019" dice all'ANSA Menasse, al Festivaletteratura di Mantova, nel giorno in cui si chiude l'edizione 2018.