Torna porta a porta, c'è Salvini

ROMA, 10 SET - L'ospite della prima puntata dell'11/9 nel salotto di Bruno Vespa, in onda in seconda serata su Rai1, sarà il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ad annunciarlo, il giornalista e padrone di casa che aggiunge: "Il giorno dopo avremo in studio il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, mentre il 26 ci sarà una sorpresa Farah Diba. Entro le prossime settimane contiamo di arrivare ad ospitare tutti i leader politici e speriamo quanto prima anche il premier Conte". Torna "Porta a porta" con la 24/a stagione da martedì 11 settembre, con 3 puntate settimanali: martedì, mercoledì e giovedì. Nell'Italia che sta cambiando il programma, rileva Vespa, "offre la continuità di un'informazione puntuale e corretta sui grandi temi di attualità: dalla politica all'economia, dai grandi fatti di cronaca al costume in evoluzione".