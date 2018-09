Bonisoli, Netflix da mettere a sistema

MILANO, 10 SET - "Ci troviamo di fronte a un mondo nuovo, un mondo destinato a rimanere che non si può gestire con decreti impositivi, ma abbiamo l'autorevolezza per confrontarci e ricondurre a sistema quella che è un'evoluzione". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, rispondendo a una domanda sul futuro di Netflix nel mondo del cinema, a margine di una conferenza stampa a Milano. "Abbiamo già fatto una riunione con tutti i soggetti del sistema cinema - ha aggiunto - e ne faremo una a metà ottobre per direttive su tv e piattaforme".