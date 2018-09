A Modena torna il Festival Filosofia

MODENA, 10 SET - Dalla politica all'informazione: è 'verità' il tema che farà da filo conduttore del Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, in programma da venerdì 14 a domenica 16 settembre. La 18/a edizione, come spiega il presidente del consiglio direttivo Anselmo Sovieni, conferma la gratuità degli oltre 200 appuntamenti, tra lezioni, mostre e spettacoli: "Un elemento, questo, che magari si dà per sottinteso, ma che in realtà è frutto di una nostra riflessione ben precisa". Oltre ai 'senatori' del Festival (e i nomi sono quelli, ad esempio, di Galimberti, Cacciari e Bodei), il Filosofia, quest'anno, conterà di 24 nuovi filosofi, come conferma il direttore Daniele Francesconi: "Questa è la vera novità dell'edizione 2018, perché parliamo di un rinnovamento per circa la metà degli ospiti, tra italiani e stranieri". Oltre 50 le lezioni magistrali, 40 i luoghi delle tre città in cui si farà tappa seguendo la tre giorni. "Saranno giorni pieni di emozioni", ha detto il sindaco Giancarlo Muzzarelli.