Avati, lo zampino del Signor diavolo

ROMA, 10 SET - "Un finale così ha spaventato anche noi. È come se ci fosse stato un quarto sceneggiatore diabolico". Lo aveva detto all'ANSA Pupi Avati al primo ciak de 'Il signor Diavolo' tratto dal suo ultimo romanzo omonimo edito da Guanda. Ora, a fine riprese, racconta che, a modo suo, lo zampino il diavolo ce l'ha messo davvero. "A metà riprese uno degli attori, Gabriele Lo Giudice, si è rotto il menisco e ci siamo trovati nei guai". Il film, in sala forse a gennaio 2019, scritto da Avati insieme al fratello Antonio e al figlio Alvise e prodotto da Videa e Rai Cinema, ha nel cast Gianni Cavina, Alessandro Haber, Lino Capolicchio e Massimo Bonetti. Siamo negli anni Cinquanta e il pubblico ministero Furio Momentè sta raggiungendo Venezia da Roma, inviato dal tribunale per un processo delicato. Un ragazzino di 14 anni ha ucciso un coetaneo e la Curia romana vuole vederci chiaro, perché nel drammatico caso è implicato un convento di suore e si mormora di visioni demoniache.