Proietti, un segreto mix comicità-dramma

ROMA, 10 SET - "La mia preoccupazione era quella di riuscire a mescolare bene gli elementi narrativi: comicità, dramma, tragedia, commozione. Invece, ci sembra che tutto si sia amalgamato molto bene. Lo ritroviamo anche nel teatro di Shakespeare: nelle sue opere tragiche ci sono parti comiche, si esplorano vari registri anche in quelle estremamente drammatiche". L'immenso Gigi Proietti ritorna su Rai1 insieme a Francesca Inaudi (nel ruolo della figlia Maddalena) dall'11 settembre in prima serata con Una Pallottola nel cuore 3 prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia per compagnia Leone Cinematografica, con la regia di Luca Manfredi. Sei nuovi gialli dalle sfumature noir, nel ruolo del navigato giornalista Bruno Palmieri che apre la stagione della fiction. Percorre le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi cold case irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. "L'altra soddisfazione che mi levo - aggiunge - è che siamo riusciti a portare sullo schermo la professione del giornalista"