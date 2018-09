Ghali, show urban fantasy in palasport

MILANO, 11 SET - Un racconto reale e fantastico, urbano e poetico, è quello che Ghali metterà in scena nello show atteso in dodici palasport italiani, a partire dalla data zero al Palabam di Mantova del 18 ottobre. "Sto realizzando il sogno del live come lo volevo fin dalla mia prima serata di fronte a poche persone", spiega il rapper, parlando con la stampa a Milano. Ad accompagnarlo un dj e una band. Grande riserbo, invece, sugli ospiti musicali e no, fatta eccezione per Capo Plaza, membro della sua Sto Records. Più che alle comparsate il cantante pensa però al concept, definito 'urban fantasy', con un'iconografia che richiamerà la cover di 'Album' e riprenderà i colibrì dei manifesti. Una favola metropolitana adatta anche a un pubblico giovanissimo, come quello che segue la star multiplatino di 'Ninna nanna': "Ho sempre visto i ragazzini come puri: gli piace quello che trovano davvero interessante e hanno voglia di giocare, qualcosa che i grandi perdono". L'apparato visuale contribuirà a un racconto autobiografico.