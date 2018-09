Torna Satta con 'Il padre della sposa'

MILANO, 11 SET - Con una seconda edizione più ricca, in sei puntate ognuna da 45 minuti, torna su La5 da domenica 23 settembre 'Il padre della sposa', con la conduzione di Melissa Satta. Protagoniste saranno sempre le future spose accompagnate dai loro padri: in ogni puntata, trasmessa in seconda serata, tre coppie di padri-figlie si sfideranno nella ricerca dell'abito perfetto per le nozze. Accanto alla conduttrice ci saranno, come nella scorsa edizione, Raffaella Fusetti, direttore creativo di Atelier Emé, e Alessandra Grillo, la wedding planner che ha organizzato il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. La trasmissione è stata premiata a giugno dal Moige, Movimento italiano genitori, per i messaggi positivi che ha trasmesso. "In tv a volte i sentimenti vengono raccontati come se si dovesse mettere il dito nella piaga - ha detto Satta - mentre noi li raccontiamo con grande delicatezza. Dietro la ricerca dell'abito per un giorno speciale ci sono delle storie bellissime e vere, preparatevi a piangere".