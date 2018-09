Incontrada-Guanciale, è subito intesa

ROMA, 11 SET - Insieme rappresentano la coppia forse più amata del pubblico di Rai1. Li ritroviamo in 'Non Dirlo al Mio Capo 2', da giovedì 13 settembre in 6 prime serate, nei rispettivi ruoli degli avvocati Enrico Vinci, titolare dello studio dove lavora lei, Lisa, praticante e madre di due figli. E Vanessa Incontrada dice del suo compagno di fiction "Lino è una macchina perfetta, non dimentica una battuta, la mia forza è lui, è un uomo stupendo, da sposare!". Il produttore Luca Bernabei scherza: "L'ha confermato!". Incontrada: "La forza di Lino arriva anche a me. Ce vogliono accoppia' per forza, Lino! Dobbiamo parlare..." Guanciale replica: "Io sono una persona chiusa. Sul set è scattata una grande complicità, qualcosa di più, una vera intesa con Vanessa, una persona capace di metterti subito a tuo agio". La serie, prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide collaborazione con Rai Fiction, ha la regia di Riccardo Donna. Nel cast Chiara Francini, Antonio Gerardi, Aurora Ruffino, Saul Nanni, Gianmarco Saurino.