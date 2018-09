Riapre l'abbazia di Nonantola

MODENA, 11 SET - Nonantola, nel Modenese, si riappropria della sua abbazia, danneggiata a causa del sisma del 2012. L'attesa giornata che vedrà la riapertura del luogo di culto (la cui nascita risalirebbe addirittura al 752), avverrà nella giornata di domenica 16 settembre. Ci sono voluti oltre due chilometri di cavi in acciaio per mettere in sicurezza l'abside, la facciata e il tetto della abbazia. Inoltre, durante i lavori, è stato eseguito un complessivo restauro delle opere d'arte presenti all'interno ed anche alle pareti. I lavori hanno avuto un costo complessivo di 1,7 milioni di euro, grazie al contributo della Regione, della Cei, del ministero dei Beni Culturali e anche degli sms solidali: quest'ultima voce ha portato 250mila euro.