Campiello, la finale in diretta su Rai5

ROMA, 11 SET - Sarà trasmessa in diretta da Rai5, dalle 20.45, e in tutto il mondo attraverso Rai Italia, la cerimonia di premiazione della 56/ma edizione del Premio Campiello, il 15 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. A condurre la serata finale, a cui sono dedicati spot televisivi già in onda su tutti i canali generalisti (Rai1, Rai2, Rai3) e su quelli tematici, saranno Mia Ceran ed Enrico Bertolino ai quali è affidato il mix di intrattenimento e approfondimento culturale, con la partecipazione della resident band Ridillo. Tra i cinque finalisti c'è anche la vincitrice del Premio Strega 2018 Helena Janeczek con 'La ragazza con la Leica' (Guanda). Insieme a lei a contendersi il premio saranno: Ermanno Cavazzoni con 'La galassia dei dementi' (La nave di Teseo), Davide Orecchio con 'Mio padre la rivoluzione' (Minimum Fax), Rosella Postorino con 'Le assaggiatrici' (Feltrinelli) e Francesco Targhetta con 'Le vite potenziali' (Mondadori).