New York Academy - Freedance a Cinecittà

ROMA, 11 SET - Il Teatro 1 di Cinecittà World ha ospitato il 9 settembre l'anteprima mondiale di New York Academy - Freedance, il dance movie che celebra la danza, sequel del già noto New York Academy e distribuito in Italia da Videa dal 13/9. I visitatori di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma, hanno avuto la possibilità di vedere gratuitamente e in anteprima mondiale il film. Sul palco, ad introdurre il regista Michael Damian, la moglie Janeen Damian (produttrice e sceneggiatrice del film) e il ballerino Steve LaChance, c'era l'ad di Cinecittà World Stefano Cigarini. La proiezione è stata preceduta da una performance di danza del corpo di ballo della scuola di LaChance "LaChance Ballet". Passione, amicizia, amori e tradimenti prendono vita con le coreografie del premio Emmy, Tyce Diorio. Nel cast la star Disney Thomas Doherty (Descendants 2) Harry Jarvis (Spaceship), Juliet Doherty (On Pointe) e Jane Seymour (Agente 007 - Vivi e lascia morire).