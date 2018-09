Inaugurata splendida tomba a Saqqara

IL CAIRO, 11 SET - "Una delle più belle" tombe della necropoli egiziana di Saqqara, a sud del Cairo, è stata appena inaugurata "per la prima volta dalla sua scoperta nel 1940". Lo segnala su Facebook Il ministero delle Antichità egiziano. Prima dell'inaugurazione della "tomba di Mehu" sono stati compiuti lavori di restauro, ha riferito la settimana scorsa il dicastero mostrando visitatori del sepolcro risalente alla VI dinastia (quindi circa 4.300 anni fa). La bellezza della tomba è dovuta ai "vividi colori" e alle scene che vi sono dipinte, talune "strane" come una che raffigura un "matrimonio di coccodrilli" alla presenza di una tartaruga. Ci sono poi scene di "raccolto, cucina e danza acrobatica", un soggetto - quest'ultimo - mai rinvenuto a Saqqara prima della VI dinastia, informa ancora il post del ministero. Mehu era un dignitario che visse sotto re Pepsi con titoli quale "visir" e "Capo delle giurie" come attestano iscrizioni sui muri delle struttura e sul suo sarcofago.