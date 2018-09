Migliaia per Nuti e suo Caruso Pascoski

FIRENZE, 12 SET -'Buon compleanno Caruso Pascoski': si è svolta ieri sera in piazza del Carmine a Firenze la festa per il film di Francesco Nuti del quale quest'anno ricorrono i 30 anni dall'uscita nelle sale. Prima della proiezione del film, davanti a una piazza gremita di persone, si sono alternati sul palco amici e colleghi dell'attore-regista pratese. La serata si è aperta col ricordo dell'artista fiorentino Silvano Campeggi, poi è toccato a Ginevra Nuti, figlia di Francesco, intonare dal vivo la canzone 'Sarà per te', portata al successo dal padre nel Sanremo del 1988. E ancora i commoventi ricordi di Novello Novelli e di Carlo Monni. Sul palco sono poi saliti amici e colleghi di Nuti che hanno raccontato aneddoti e spaccati di vita privata dell'attore, dall'autore Giovanni Veronesi a Alessandro Haber. Scroscio di applausi per Athina Cenci sul palco insieme a Sabrina Ferilli, Antonio Petrocelli, Ugo Chiti, Maurizio Frittelli e Lorenzo Ariani.