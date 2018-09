Peter Sellers, su manifesto Festa Cinema

ROMA, 12 SET - Peter Sellers è il protagonista dell'immagine ufficiale della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 18 al 28 ottobre 2018 presso l'Auditorium Parco della Musica. Amato da pubblici estremamente diversi, che hanno saputo apprezzare la straordinaria carica comica, la brillante imprevedibilità delle sue interpretazioni e le eccellenti prove in ruoli drammatici, Peter Sellers è ritratto nei panni del suo personaggio più conosciuto, l'ispettore Jacques Clouseau, protagonista della serie La Pantera Rosa. Lo scatto è del fotografo britannico Terry O'Neill, celebre in tutto il mondo per aver immortalato innumerevoli personalità del mondo della musica e del cinema, dai Beatles ai Rolling Stones, dalla famiglia reale britannica alle star di Hollywood. Nell'immagine ufficiale della Festa del Cinema 2018, Peter Sellers è colto in flagrante da Terry O'Neill che cattura tutta la sua ironia e il suo stupore: l'ispettore punta diretto al pubblico e lo rende protagonista dell'evento.