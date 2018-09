A teatro tra tanta Russia e Tramedautore

ROMA, 12 SET - ''Il nullafacente'' di Michele Santeramo e ''Il re pallido'' di Paola Di Mitri dal romanzo incompiuto di David Foster Wallace, ad aprire la XVIII edizione di Tramedautore, a Milano; il capolavoro di Gogol ''Il revisore. Una versione'' interpretato dal leggendario Aleksandr Kaljagin, a Roma e l'''Eracle'' donna di Emma Dante a Verona; Carlo De Ruggieri in ''Ogni bellissima cosa'' di Duncan MacMillan e Jonny Donahoe e la ''Medea per strada'' con Elena Cotugno, ancora tutti nella capitale; fino alla ''Pastorale contemporanea n. 1'' dei Fratelli Presnyakov a metà tra performance e laboratorio di scrittura, a Civita di Bagnoregio (VT) per i Quartieri dell'Arte: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end.