A Adriano Prosperi il 'Berlin' 2018

GENOVA, 12 SET - Lo storico e saggista Adriano Prosperi ha ricevuto il premio Isaiah Berlin 2018 istituito dal Cisi, Centro internazionale di studi italiani dell'Università di Genova. La consegna questa mattina a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, sede dei corsi. "Fa piacere ricevere un riconoscimento legato a un personaggio, Isaiah Berlin, che ha trattato il tema della libertà - ha detto Prosperi - e ciò si lega in qualche modo alla mia conversazione odierna e cioè che cosa significa parlare di libertà oggi per uno storico? Una libertà che non sia un conculcare i diritti altrui, ma la possibilità di scoprire con l'altro un vincolo di comunanza umana contro le chiusure del cosiddetto filone identitario della difesa cioè della nostra identità".