Conti, Tale e quale al via dal 14/9

ROMA, 12 SET - Una nuova stagione di "Tale e quale show" è pronta a sbarcare su Rai1 da venerdì 14 settembre in prima serata. Condotta come sempre da Carlo Conti, l'ottava edizione vedrà 12 concorrenti, sfidarsi per 11 puntate imitando i personaggi più famosi della musica italiana e internazionale. Tutti giudicati da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. "L'onore del primo varietà negli studi intitolati a Fabrizio Frizzi. Accanto alla tristezza c'è il piacere e l'orgoglio", ha detto il presentatore toscano presentando il programma, varietà di punta di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine. Sul palco la "iena" Andrea Agresti, le cantanti Roberta Bonanno e Alessandra Drusian (voce dei Jalisse), le showgirl Matilde Brandi e Guendalina Tavassi, il cantautore Massimo Di Cataldo, la soubrette Antonella Elia, gli attori Mario Ermito e Giovanni Vernia, Vladimir Luxuria, Antonio Mezzancella, e Raimondo Todaro, storico "insegnante ballerino" di "Ballando con le stelle".(ANSA)