Mostra a San Francisco su moda islamica

ROMA, 12 SET - S'intitola Contemporary Muslim Fashions ed è la prima e più grande esposizione museale mai organizzata negli Stati Uniti e nel mondo, di moda islamica femminile, che esplora la complessa natura dell'abbigliamento delle donne musulmane e dei suoi attuali codici di abbigliamento "pudici". La mostra si svolgerà al Fine Arts Museums di San Francisco, i Musei delle Belle Arti della metropoli California, dal 22 settembre al 6 gennaio 2019 ed esaminerà come le donne islamiche siano diventate padrone del proprio stile, mettendo in evidenza luoghi, capi, nomi e tendenze. Progettata dal noto studio Hariri & Hariri Architecture di NY, la mostra è a cura da Jill D'Alessandro, curatrice di costumi e arti tessili dei Musei delle Belle Arti di San Francisco e di Laura Camerlengo, assistente curatrice di costumi e tessuti negli stessi musei, con la consulenza di Reina Lewis, docente di studi culturali al London College of Fashion, University of the Arts di Londra.