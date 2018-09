Young Jazz Festival "Visioni" a Foligno

FOLIGNO (PERUGIA), 12 SET - Visioni sulla musica, sul jazz, sul sociale, sul presente, sul passato e sul futuro. È ancora una volta uno sguardo ampio ed intenso quello di Young Jazz. Young Jazz Festival, in programma a Foligno da giovedì 4 a domenica 7 ottobre 2018 tra concerti, spettacoli, jam, mostre e degustazioni, continua il suo viaggio per far incontrare varie identità, generi e situazioni, a livello musicale, culturale, sociale, etnico e generazionale. Quattordicesima edizione per un festival che dal 2005, anno della sua nascita, è cresciuto sempre di più proponendo al suo pubblico nuovi progetti musicali, ricercando forme di collaborazione e di sperimentazione che uniscono la musica jazz con varie realtà sociali e culturali del territorio folignate e non solo. Il tema 'Visioni', che sarà il fil rouge dell'edizione 2018, è stato già anticipato durante la rassegna invernale-primaverile che si è svolta allo Zut, spazio cittadino che è diventato il palcoscenico per presentare le idee più innovative e sperimentali.