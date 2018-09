Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv

TEL AVIV, 13 SET - Sarà Tel Aviv a organizzare l'edizione 2019 dell'Eurovision Song Contest: lo ha reso noto il municipio della città dopo aver appreso della scelta compiuta dall'Ente europeo per le trasmissioni (Ebu) e dall'autorità israeliana per i programmi radio-televisivi (Kan). Tel Aviv ha così prevalso sulla sua principale rivale, Gerusalemme, che pure si era offerta di ospitare la competizione, assegnata ad Israele in seguito alla vittoria della cantante Netta Barzilai nel 2018 in Portogallo. "Tel Aviv - ha rilevato il municipio - è il maggiore centro culturale e finanziario di Israele. E' un hub internazionale di arte e di creatività, di commercio, di media e di istituti accademici. E' una città che celebra il pluralismo e la tolleranza". La ministra della cultura Miri Regev (Likud) ha espresso disappunto per la mancata assegnazione della competizione a Gerusalemme "che è la nostra capitale". Ha però assicurato che il suo ministero sosterrà egualmente Tel Aviv affinché riesca nella prova che la aspetta.