Boccioni arricchisce Universo Futurista

BOLOGNA, 13 SET - Riapre al pubblico sabato 15 settembre, dopo la pausa estiva, la mostra 'Universo Futurista' nella sede della Fondazione Massimo e Sonia Cirulli a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Fino al 18 novembre il percorso espositivo si arricchisce di un disegno di Umberto Boccioni del 1912, 'Copertina per musica futurista di Balilla Pratella', dove l'artista attesta le rivoluzionarie ricerche teoriche e pittoriche che stava conducendo in quegli anni. La mostra, a cura di Jeffrey T. Schnapp e Silvia Evangelisti, è focalizzata sul nucleo della collezione dedicato a questo periodo storico (1909 -1939) e pone l'accento su tematiche centrali dell'estetica futurista come l'inno alla vitalità creativa, alla giocosità e alla fantasia di un'arte che rallegra il mondo ricreandolo integralmente, riprendendo le parole del Manifesto 'Ricostruzione Futurista dell'Universo' redatto nel 1915 da Giacomo Balla e Fortunato Depero. In mostra oltre 200 opere realizzate in diversi materiali, forme e misure.