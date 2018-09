Dieci cantautori finalisti a Bma Bologna

BOLOGNA, 13 SET - Il premio Guido Elmi, dedicato al produttore di Vasco Rossi scomparso nel 2017, è stato assegnato al giovane produttore Tommaso Colliva (Grammy award 2016 per Drones dei Muse) e gli verrà consegnato da Paola Turci il 29 settembre all'Europauditorium di Bologna, alla serata finale del concorso Bologna musica d'autore (Bma), seconda edizione, che annuncia Mogol presidente di giuria. Sul palco, live, come la Turci, anche Matteo Mobrici, leader dei Canova, e il rapper Laїoung. Al Bma sono 10 i cantautori tra 16 e 40 anni finalisti con un brano inedito: Sudestremo, Federico Rebecchi, Francesco Rainero, OOTB, L›ner, Roberta Guerra, Alice Cucaro, Arianna Cammarota, Blugrana e Federico Biagetti. Quest'anno il Bma è nell'ambito della prima edizione di Italy Sounds Good, due giorni al via il 28 settembre con Fonoprint e Bologna Congressi: incontri del mercato della musica e laboratori con professionisti dell'industria discografica per chi vorrà iscriversi gratuitamente (prenotazione Eventbrite).