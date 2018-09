Festival Verdi al via con prove Macbeth

PARMA, 13 SET - Il Festival Verdi di Parma e Busseto apre il calendario il 23 settembre con le prove aperte del Macbeth, nuovo allestimento del Teatro Regio nell'edizione critica di David Lawton, al debutto il 27 settembre. Quattro le opere complessivamente in programma fino al 21 ottobre, tutte in edizione critica: Un giorno di Regno, curata da Francesco Izzo, debutta il 28 settembre al Teatro Verdi di Busseto; Le Trouvère, in prima assoluta al Teatro Farnese di Parma il 29 settembre, è firmata ancora da Lawton; Attila, a cura di Helen M.Greenwald, debutta il 30 settembre al Regio. Tutte hanno in calendario diverse repliche. In totale il festival prevede 25 eventi per 70 appuntamenti in 25 giorni, senza contare il programma di Verdi Off, la rassegna di appuntamenti collaterali al via venerdì 21 settembre, quest'anno alla terza edizione: oltre 130 appuntamenti a ingresso libero, per più di 50 eventi in 40 luoghi diversi a Parma e provincia.